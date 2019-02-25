Употребление этих продуктов запускает в организме процесс жиросжигания

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Какие продукты помогут похудеть быстрее.Весна уже близко и вопрос похудения, как никогда актуален. Давно известно, что кроме упражнений важно составить правильный рацион. Выбирая продукты нужно смотреть, чтобы в них содержались питательные вещества, которые активируют кровообращение, метаболизм и способны давать организму необходимую энергию. Ivona расскажет, какие продукты помогают похудеть.АртишокиВ состав артишоков входят пищевые волокна и сложные антиоксиданты, которые ускоряют переваривание жиров. Они помогают стабилизировать уровень холестерина, способствуют выведению отходов и благодаря мочегонному эффекту избавляют от отечности.ГрейпфрутЭтот фрукт защищает от резких скачков сахара в крови. Грейпфрут насыщен пищевыми волокнами, что дает чувство сытости на долгое время.Зеленый чайЧай является источником антиоксидантов, а также в нем содержится полифенольное вещество эпигаллокатехин галлат. Эти свойства полезны для печени и очищают организм от токсинов.Кайенский перецЭтот вид перца стимулирует кровь и благоприятно действует на артерии. Он помогает предотвратить развитие атеросклероза, и противостоит скапливанию бляшек.