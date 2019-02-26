Внезапное беспамятство может указывать на инсульт

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Такой инсульт называют «немым».Не всегда инсульт сопровождается ярко выраженными признаками. Бывают случаи, когда он протекает бессимптомно, то есть потеря сознания, паралич, нарушения зрения и речи могут отсутствовать.Симптомы заболевания, а также последствия перенесенного инсульта зависят от того, какая часть мозга была повреждена. Если человек разговаривает, видит, нормально двигается, то участки мозга, отвечающие за эти процессы, не затронуты. Часто бывает, о перенесенном инсульте пациент узнает случайно, например, в ходе МРТ.Ученые из Канады провели исследование и выяснили, кому и когда нужно обратиться к врачу, даже если нет повода. Это касается тех, кто заметил, что стал легко отвлекаться и забывать, что хотел сказать.Специалисты также назвали симптомы, которые должны насторожить: головокружение и слабость, состояние оглушенности и шум в ушах, проблемы со сном, а также головная боль, напоминающая мигрень.