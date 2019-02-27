Пересадка костного мозга помогла побороть старение

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Подобная пересадка мозга может стать мощным оружием в борьбе со старением.Сотрудники медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе обнародовали результаты экспериментов по пересадке костного мозга от здоровой молодой мыши старым особям, - их опубликовал журнал Communications Biology.Согласно этим данным, подобная пересадка мозга может стать мощным оружием в борьбе со старением, конкретнее, с ассоциированными с ним недугами, включая болезнь Альцгеймера.«Трансплантация молодых тканей может предотвратить проблемы со здоровьем, вызванные старением», - заявили исследователи.В своем эксперименте они разделили старых мышей на три группы. В первой животным не выполнялась пересадка костного мозга. Во второй 18-месячным мышам был пересажен костный мозг 4-месячной мыши. В третьей группе животным был трансплантирован костный мозг более взрослой мыши-донора.Последовавшие за этим тесты на уровень активности, способностей к обучению, пространственной и рабочей памяти продемонстрировали: старые мыши, которым был пересажен молодой костный мозг, оказались самыми «думающими», памятливыми и сообразительными. Они превзошли в тестах не только сородичей, которым был пересажен более «старый» костный мозг, но и мышей, которые не получали трансплантата.По словам ученых, клетки крови, вырабатываемые молодым костным мозгом, снижают активацию микроглии - сообщества иммунных клеток в мозге. В норме микроглия защищает здоровье мозга, но также она может стать сверхактивной и негативно влиять на мозговые нейроны. Именно эту сверхактивность и гасят клетки пересаженного молодого костного мозга. Состояние старой ЦНС при этом улучшается, что и создает эффект успешной борьбы со старением.