Названы способы защиты глаз от воздействия гаджетов

На глаза влияет сине-фиолетовая часть спектра.Офтальмологи рассказали, что нужно делать для защиты своего зрение от воздействия различных девайсов.Медики уточнили, что на глаза влияет сине-фиолетовая часть спектра. В худшем случае, она даже может вызвать слепоту.Для снижения вреда от гаджетов врачи советуют снижать яркость экрана и увеличивать размер шрифта. Также офтальмологи рекомендуют сократить время пребывания за устройствами.Кроме того активным пользователям гаджетов нужно делать зарядку для глаз. К примеру, медики советуют через каждые 20 минут отводить глаза на двадцать секунд на предмет, который расположен на расстоянии в 20 шагов.