О каких болезнях могут сигнализировать разные виды головной боли

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Что делать в разных случаях.При головных болях рука сразу тянется за обезболивающей таблеткой. Не стоит особо увлекаться обезболивающими, ведь частые боли могут быть сигналом, что с организмом что-то не так. Нельзя игнорировать головную боль и надеяться, что все само пройдет.Что такое первичные головные боли?Прежде всего, стоит отметить, что этот тип не указывает на наличие какой либо болезни. Первичные головные боли могут быть вызваны повышенной чувствительностью, генетическими факторами, воспалением кровеносных сосудов в области шеи и головы.Кластерная головная больЭто вид боли встречается не так часто и более распространен у мужчин. Пульсирующие неприятные ощущение, которые происходят только в одной из сторон головы. Рекомендуется выпить обезболивающую таблетку и постараться расслабиться.МигреньПульсирующая боль, которая сопровождается такими симптомами, как тошнота, повышенная чувствительность к свету и звуку. Мигрень может носить наследственный характер. Чаще всего такую боль вызывают стресс, курение, голодание, перемены в погоде. Обязательно стоит обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.Головная боль тензионного типаЧувствуется сдавленность лба и спазмы в области глаз,горла и затылка. В таком случае приходится удерживать голову в одном положении на протяжении длительного времени. Если часто происходят такие головные боли, стоит больше времени уделять физическим нагрузкам и посетить врача.Что такое вторичные головные боли?Вторичные головные боли чаще всего вызваны плохим физическим состоянием или болезнью, на что следует обратить внимание!Передозировка кофеинаБольшое количество кофе провоцирует резкое сужение кровеносных сосудов. Чаще всего пульсирующая боль начинает появляться спустя несколько дней. Если наблюдается такая головная боль, то нужно отказаться от кофе и пить больше воды.Неприятные ощущения в области глазПричиной такой двусторонней боли может быть переутомление органов зрения. Следует обратиться к офтальмологу.СинуситК концу дня ощущается cильная боль в околоносовых пазухах. Это может быть вызвано острой инфекцией или отеком слизистой. В таком случае нужно срочно обращаться к врачу.