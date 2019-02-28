Названы калорийные продукты, есть которые не вредно для здоровья

Вкусно и полезно.Принято считать, что правильное питание - это всегда отказ от высококалорийных блюд. Ну а вот несколько лакомств, полезных для здоровья, которые имеют высокое содержание калорий.Авокадо. Этот зелёный фрукт, который довольно часто фигурирует в рецептах поклонников здорового образа жизни, он обладает выраженным приятным вкусом и массой полезных ингредиентов. Однако авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые приводят к большому числу калорий. Но кроме этого авокадо богат медью, фолатами, волокнами и витамином К. А жир в этом фрукте усиливает полезные свойства нутриентов и позволяет нашему организму абсорбировать их максимально эффективно.Семена чиа. Эти крошечные семена битком набиты нутриентами, ну и калориями. В семенах множество волокон, кальция, белка, жирных кислот Омега-3, цинка и меди. Семена чиа помогают снижать артериальное давление, они обладают противовоспалительным воздействием.Орехи. Орехи и ореховое масло можно считать здоровыми продуктами питания, несмотря на высокую калорийность. В них много белка, волокон и здоровых жиров, витаминов, минералов и фитонутриентов. Полиненасыщенные жиры снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.Оливковое масло. Ещё один прекрасный источник мононенасыщенных жиров, уменьшающих опасность болезней сердца. Оливки содержат множество кислот Омега-6, Омега-3, витаминов Е и К. Они помогают улучшить функционал мозга и способствуют похудению. Это центральной ингредиент самый полезной на нашей планете средиземноморской диеты.