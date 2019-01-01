Горсть орехов в день спасает от инфарктов и инсультов

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Ежедневная пригоршня орехов на 33% уменьшает риск инфаркта у диабетиков. Особенно полезны в этом отношении лесные орехи, включая пеканы, макадамия и фундук.Если каждый день вы съедаете пригоршню фисташек, грецких орехов или миндаля, то риск инфаркта и инсульта снижается на треть. Особенно, если у вас уже есть диабет, как показало новое исследование ученых из Массачусетса. Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смертности в развитых странах, и чаще всего именно от этих болезней умирают пациенты с диабетом. Исследование показало, что если эти пациенты съедают по 30 г орехов пять дней в неделю, то риск смерти от инфаркта у них уменьшается на 34%, а опасность смерти от инсульта на 17%. 30 грамм - это приблизительно 7 грецких орехов или 24 орешков миндаля.Однако наибольшую защиту от сердечно-сосудистых заболеваний диабетикам обеспечивают лесные орехи, к которым относятся пеканы, макадамия, фундук и некоторые другие. Наблюдения показали, что регулярное употребление орехов также уменьшало опасность развития сосудистых болезней сердца вроде уплотнения артерий приблизительно на 20%. Вероятность смерти из-за этой патологии уменьшалась на 31%. Получены новые доказательства в поддержку популярной рекомендации ежедневно включать в рацион орехи для предотвращения болезней сердца и сосудов, а также преждевременной смерти. По результатам этого исследование данную рекомендацию необходимо более активно давать диабетикам.Впрочем, наблюдения показали, что привычка регулярно употреблять орехи была полезной для людей любого возраста и без наличия диабета. У них вероятность преждевременной смерти от инсультов и инфарктов уменьшалась на 25-27%, а риск развития этих болезней на 15%.