Названы продукты, повышающие настроение

Такая пища может спасти от депрессии.Некоторые продукты, как известно, могут влиять на наше настроение: есть продукты, которые при регулярном употреблении повышают тревожность, делают нас нервными злыми; есть и продукты, которые, наоборот, поднимают настроение и улучшают самочувствие.Представляем вашему вниманию несколько продуктов, которые положительно повлияют на ваше настроение.ЯгодыЯгоды не зря считаются таким полезным продуктом: они предотвращают выработку кортизола – гормона, который производится организмом при стрессовых ситуациях. Ягоды не дают кортизолу влиять на настроение и портить его. Если вы оказались в стрессовой ситуации, заедайте стресс не тортиками, а ягодами!Цельнозерновые продуктыЦельнозерновые продукты содержат много витамина B, благодаря чему тоже могут влиять на настроение. Исследования показывали, что дефицит витамина B6 в организме может спровоцировать стресс, раздражительность, депрессию и усталость.Орехи кешьюБогатые цинком, орехи кешью считаются одними из самых эффективных продуктов для повышения настроения. Цинк играет важнейшую роль в реакции мозга и организма на стресс, а дефицит цинка может приводить к нарушениям процессов памяти и обучения, депрессиям и агрессии.Семечки подсолнечникаСемечки – великолепный растительный источник жирных кислот Омега-3.А они известны своей способностью повышать настроение и противостоять депрессии.