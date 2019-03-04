В булочках с маком обнаружили повышенную дозу нарковеществ

В каждом изученном изделии содержалось до 4 мг морфина.Во Франции начались проверки после сообщений о повышенных дозах нарковеществ в булочках и другой выпечке с маком. На сегодняшний день эти хлебобулочные изделия сняты с продажи, также эксперты призывают воздерживаться от употребления изделий с маком.О том, что булочки с маком могут оказаться небезопасными и их лучше не употреблять, пока не станут ясны результаты проверок, предупредило Главное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбе с мошенничеством (DGCCRF) Франции. Ведомство распорядилось о проведении проверок после того, как сотрудники Парижского токсикологического центра сообщили об обнаружении повышенных доз морфина и кодеина в анализах людей, употреблявших выпечку с маком. Когда специалисты протестировали семена мака из этих кондитерских изделий, в них также было выявлено присутствие этих веществ, причем в существенной концентрации.Профессор Жан-Клод Альварез из Парижского токсикологического центра сообщил: в каждом изученном изделии содержалось до 4 мг морфина. Обычно маковые зерна не содержат алкалоидов опиума. По мнению эксперта, на зерна, использованные в булочках и багетах, мог попасть сок мака. Двое сотрудников токсикологического центра также почувствовали ухудшение самочувствия после съеденной выпечки с маком. Анализ показал, что в ней содержалось до 8 мг морфина – это сопоставимо с концентрацией нарковеществ в лекарствах, назначаемых пациентам в онкологии.«Всем, кто после употребления изделий с маком ощутит сонливость, спутанность сознания, усталость, сухость во рту, тошноту и другие негативные симптомы, следует обратиться в ближайший токсикологический центр. Наиболее уязвимы перед этими симптомами беременные женщины, кормящие матери, дети», - говорится в предостережении надзорного ведомства.