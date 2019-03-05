Стало известно, как телевизор влияет на мозг пожилых людей

Оказалось, что просмотр телевидения снижает когнитивные способности.Долгий просмотр телевизора приводит к снижению когнитивных способностей у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона.Исследователи проанализировали данные более 3,5 тысячи человек в возрасте 50 лет и старше. Участники эксперимента прослушали аудиозапись из 10 слов, в которой каждое слово произносилось раз в две секунды. После этого их попросили вспомнить произнесенные слова.Эксперимент повторили через шесть лет. Как оказалось, у людей, смотревших телевизор каждый день в среднем по 3,5 часа, значительно ухудшились когнитивные способности.По словам ученых, это может объяснятся тем, что просмотр передач способствует психологическому стрессу, приводящему к ухудшению умственных способностей.