Ученые выяснили, какие товары опасны для здоровья мужчин
Химические вещества, встречающиеся в популярных бытовых товарах и пище, способствуют бесплодию у мужчин и домашних собак. К такому выводу пришли британские ученые.
Специалисты Ноттингемского университета протестировали влияние пластификатора диоктилфталата (DEHP) и полихлорированного бифенила 153 на образцы спермы от доноров и племенных собак.
DEHP содержится в одежде, коврах, игрушках, проводах и напольных покрытиях, а бифенил 153, который является запрещенным веществом, по-прежнему обнаруживается в окружающей среде и продуктах питания.
Оказалось, что химикаты оказывают одинаковое повреждающее воздействие на половые клетки человека и животных. Вещества в концентрациях, обнаруживаемых в мужском репродуктивном тракте, снижают подвижность сперматозоидов и вызывают нарушения ДНК, что приводит к бесплодию.
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