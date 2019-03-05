Ученые выяснили, какие товары опасны для здоровья мужчин

Химикаты, содержащиеся в бытовых товарах, оказывают опасное воздействие на половые клетки человека.Химические вещества, встречающиеся в популярных бытовых товарах и пище, способствуют бесплодию у мужчин и домашних собак. К такому выводу пришли британские ученые.Специалисты Ноттингемского университета протестировали влияние пластификатора диоктилфталата (DEHP) и полихлорированного бифенила 153 на образцы спермы от доноров и племенных собак.DEHP содержится в одежде, коврах, игрушках, проводах и напольных покрытиях, а бифенил 153, который является запрещенным веществом, по-прежнему обнаруживается в окружающей среде и продуктах питания.Оказалось, что химикаты оказывают одинаковое повреждающее воздействие на половые клетки человека и животных. Вещества в концентрациях, обнаруживаемых в мужском репродуктивном тракте, снижают подвижность сперматозоидов и вызывают нарушения ДНК, что приводит к бесплодию.