Стоматологи объяснили, как связаны кариес и рак

Кариес зубов ухудшает симптомы онкологии кишечника.К такому выводу пришли эксперты из Стоматологического колледжа Колумбийского университета.Полученные ими данные дополняют сведения исследований, которые показывают, что здоровье полости рта может быть связано не только с внешним видом и запахом наших зубов, но и с организмом в целом.Исследования последних лет показали, что зубной налет связан со здоровьем сердца, неврологическими расстройствами и ростом опухолей.Доктор Ипин Хань (Yiping Han) из Стоматологического колледжа Колумбийского университета сказал, что результаты исследования помогают объяснить, почему некоторые случаи рака развиваются гораздо быстрее, чем другие.Исследователи выяснили, как F. nucleatum - обычная бактерия полости рта, часто участвующая в кариесе, ускоряет рост рака толстой кишки.Треть рака толстой кишки связана с общей бактерией полости рта, называемой F. nucleatum. Эти случаи часто бывают самыми агрессивными, но никто не знает, почему.Новое исследование показало, что нераковые клетки кишечника не содержат белка, называемого Аннексин А1, который стимулирует рост рака.Затем ученые подтвердили, что как in vitro, так и в экспериментах на мышах, если отключить А1, то удается предотвратить связывание F. nucleatum с раковыми клетками, а значит получается замедлить их ростИсследователи также обнаружили, что F. nucleatum увеличивает выработку Аннексина А1, привлекая больше бактерий.В настоящее время исследовательская группа ищет способы использования Аннексина А1 в качестве биомаркера, а также потенциальной цели для разработки новых методов лечения рака кишечника и других видов онкологии.