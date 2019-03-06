Медики назвали крупы, которые рекомендуется есть женщинам

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Эти 3 продукта по своему составу и внешнему виду словно были созданы для женщины.Женский организм переполнен капризами и сюрпризами. Связано это с гормональными особенностями, циклом, возрастом. Мы такие разные на каждом этапе своей жизни. И это прекрасно. Ценить и уважать свое тело - целая наука.Женщина в разные возрастные периоды должна делать переоценку своего рациона. Нельзя забывать обогащать организм питательными веществами.Включите женские зернышки в свой рацион. Они заботятся о нашей молодости как снаружи, так и внутри. Чередуйте, объединяйте, дарите своему организму, кроме спектра полезных веществ, вкусовую наполненность.Эти 3 продукта по своему составу и внешнему виду словно были созданы для женщины. Независимой, утонченной, любящей и такой красивой.Зеленая гречкаЕсли есть проблемы с сердцем, суставами, желудочно-кишечным трактом, варикозное расширение вен - срочно запасайтесь гречкой, добавляйте в сыром виде в смузи, салаты, ешьте ложками.Присмотритесь к ней, если до сих пор этого не сделали. Можно замачивать, проращивать и кушать просто так. Она нежная, девственная - необработанная.Варите кашу, совершенствуйте свои навыки в этом. Сегодня она вязкая и некрасивая, а завтра рассыпчатая на растительном молоке, с зеленым горошком и брокколи.ПшеноНедооцененный продукт. Если на вашей кухне нет этой крупы (пшено - это семена проса) - сегодня же внесите в список покупок.Полноценный состав желтых крупинок, от витаминов группы В, до кучи минералов, заботится о роскоши наших волос, здоровье ногтей, перекрывает дефицит железа, в конце концов дает энергию!Из пшена получается вкуснейшая каша с ягодами как со свежими, так и с замороженными. Не исключен вариант пшенки в виде пирога или кекса. Включайте фантазию.КиноаВ супермаркетах ее отыскать очень просто. Возможно, цена покажется высокой. Смешайте семена с пшеном, кус-кусом, кукурузной крупой, еще чем-нибудь и варите мультизлаковую кашу, продуктов хватит надолго.Киноа сама по себе очень легкая и пищеварительная система ее воспринимает безупречно. В отличие от пшеничных зерен, киноа (и зеленая гречка с пшеном тоже) не содержит глютен. А ее безупречная внешность тонко намекает, что семена женского рода, то есть созданы для нас.