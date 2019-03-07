Названы шесть главных правил профилактики мужских заболеваний

Простые советы помогут уберечь здоровье.Эксперты рассказали о болезнях, которые могут доставить мальчикам и мужчинам много проблем, и способах профилактики.Список самых популярных заболеваний возглавил фимоз (сужение крайней плоти). Болезнь опасна тем, что остатки мочи будут накапливаться в крайней плоти, способствуя размножению бактерий.Крипторхизм – это когда яички располагаются вне мошонки или неправильно опускаются. Лечение стоит начинать, если к пяти годам яички так и не начали опускаться.Варикоцеле – это расширение вен гроздьевидного сплетения семенного канатика или нижних конечностей.Самым распространённым является цистит. Он проявляется в воспалении мочевого пузыря. Чаще всего он лишь предвестник иных, более серьёзных, заболеваний.Уретрит –воспаление мочеиспускательного канала, которое возникает из-за появления бактерий или вирусов на стенках канала.Простатит вызывает воспаление предстательной железы. А из-за аденомы простаты появляется доброкачественное увеличение парауретральных желез.Из-за орхита у мужчины воспаляются яички. Баланопостит носит воспалительный характер, поражая внутренний листок крайней плоти и головку. Завершает список эриктильная дисфункция, которую в народе называют импотенцией.Вот несколько рекомендация. Чтобы уберечься или не запустить урологические заболевания:1. Каждый год стоит проходить осмотр у врача;2. Отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем;3. Придерживаться здорового питания;4. Заниматься спортом;5. Гулять на свежем воздухе;6. Соблюдать личную гигиену.