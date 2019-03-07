Названы шесть главных правил профилактики мужских заболеваний

Простые советы помогут уберечь здоровье.

Эксперты рассказали о болезнях, которые могут доставить мальчикам и мужчинам много проблем, и способах профилактики.

Список самых популярных заболеваний возглавил фимоз (сужение крайней плоти). Болезнь опасна тем, что остатки мочи будут накапливаться в крайней плоти, способствуя размножению бактерий.

Крипторхизм – это когда яички располагаются вне мошонки или неправильно опускаются. Лечение стоит начинать, если к пяти годам яички так и не начали опускаться.

Варикоцеле – это расширение вен гроздьевидного сплетения семенного канатика или нижних конечностей.

Самым распространённым является цистит. Он проявляется в воспалении мочевого пузыря. Чаще всего он лишь предвестник иных, более серьёзных, заболеваний.

Уретрит –воспаление мочеиспускательного канала, которое возникает из-за появления бактерий или вирусов на стенках канала.

Простатит вызывает воспаление предстательной железы. А из-за аденомы простаты появляется доброкачественное увеличение парауретральных желез.

Из-за орхита у мужчины воспаляются яички. Баланопостит носит воспалительный характер, поражая внутренний листок крайней плоти и головку. Завершает список эриктильная дисфункция, которую в народе называют импотенцией.

Вот несколько рекомендация. Чтобы уберечься или не запустить урологические заболевания:

1. Каждый год стоит проходить осмотр у врача;

2. Отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем;

3. Придерживаться здорового питания;

4. Заниматься спортом;

5. Гулять на свежем воздухе;

6. Соблюдать личную гигиену.
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Добавил kruzka в категорию Урология

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