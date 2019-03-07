Названы шесть главных правил профилактики мужских заболеваний
Эксперты рассказали о болезнях, которые могут доставить мальчикам и мужчинам много проблем, и способах профилактики.
Список самых популярных заболеваний возглавил фимоз (сужение крайней плоти). Болезнь опасна тем, что остатки мочи будут накапливаться в крайней плоти, способствуя размножению бактерий.
Крипторхизм – это когда яички располагаются вне мошонки или неправильно опускаются. Лечение стоит начинать, если к пяти годам яички так и не начали опускаться.
Варикоцеле – это расширение вен гроздьевидного сплетения семенного канатика или нижних конечностей.
Самым распространённым является цистит. Он проявляется в воспалении мочевого пузыря. Чаще всего он лишь предвестник иных, более серьёзных, заболеваний.
Уретрит –воспаление мочеиспускательного канала, которое возникает из-за появления бактерий или вирусов на стенках канала.
Простатит вызывает воспаление предстательной железы. А из-за аденомы простаты появляется доброкачественное увеличение парауретральных желез.
Из-за орхита у мужчины воспаляются яички. Баланопостит носит воспалительный характер, поражая внутренний листок крайней плоти и головку. Завершает список эриктильная дисфункция, которую в народе называют импотенцией.
Вот несколько рекомендация. Чтобы уберечься или не запустить урологические заболевания:
1. Каждый год стоит проходить осмотр у врача;
2. Отказаться от курения и не злоупотреблять алкоголем;
3. Придерживаться здорового питания;
4. Заниматься спортом;
5. Гулять на свежем воздухе;
6. Соблюдать личную гигиену.
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