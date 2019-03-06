Уникальный случай: человеку удалось побороть ВИЧ

Мужчина подцепил опасный вирус в 2003 году.

Личность пациента, которому удалось выздороветь, не разглашают. Известно только, что это – британец.

Мужчина подцепил опасный вирус в 2003 году, но за медицинской помощью обратился только в 2012-м, отметили в The Guardian.

В том же году у него обнаружили еще и рак крови. Больного решили лечить от обоих недугов методом, который ранее помог выздороветь американцу Тимоти Рэю Брауну – говорится о пересадке стволовых клеток.

Биоматериал взяли от донора с генной мутацией, она устойчива к ВИЧ. Это сложный метод, ведь пересадка стволовых клеток не всегда проходит успешно, и все же на этот раз дала положительный результат.

Кроме того, это дорогая и опасная операция и не всегда удается найти доноров с нужной мутацией.

После операции пациент прекратил принимать лекарства против вируса. Через 18 месяцев его анализы подтвердили отсутствие вируса в крови, что дает надежду на выздоровление каждому из почти 37 миллионов носителей ВИЧ в мире.
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Добавил kruzka в категорию Инфекционные болезни

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