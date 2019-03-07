Названа идеальная калорийность завтрака

Высококалорийный завтрак помогает укрепить здоровье сердца.Греческие исследователи обнаружили, что утренний прием пищи, содержащий в общей сложности 400 калорий, связан с более низким уровнем образования зубного налета в артериях - основной причиной сердечных заболеваний.К сожалению, команда экспертов не уточнила, какие продукты лучше всего готовить на завтрак. Однако сыр, молоко, хлопья и хлеб являлись основными продуктами питания, упомянутыми участниками их эксперимента, которые съели наибольшее количество калорий на завтрак.В рамках своего исследования ученые из Афинского университета оценили данные почти 2000 человек (средний возраст - 63 года) из Коринфии.Участников разделили на три группы в зависимости от того, сколько калорий в день они получают на завтрак: высококалорийные (более 20 %), низкокалорийные (от 5 % до 20%) или без завтраков (менее 5 %).В общей сложности 240 человек сообщили, что о высококаларийном завтраке, почти 900 человек - о низкокалорийном и около 680 человек вовсе не завтракали.Завтрак для людей из малоэнергетической группы обычно включает кофе или низкокалорийное молоко, а также хлеб с маслом, медом, оливками или фруктами.Исследователи обнаружили, что у тех, кто ел высокоэнергетический завтрак, артерии, как правило, были "значительно здоровее, чем у тех, кто ел мало или совсем не ел"."Завтрак, составляющий более 20 процентов от общего суточного потребления калорий, может иметь настолько же важное значение, как и сам рацион питания человека", - подытожил автор исследования доктор Сотириос Цаламандрис.