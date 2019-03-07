Ученые выявили новые полезные свойства ягод

Черника способствует снижению давления.Врачи из Королевского колледжа Лондона утверждают, что в ходе исследований были обнаружены лечебные свойства черники.Как сообщается в самом университете, в течении месяца проходил эксперимент с участием добровольцев, в ходе которого «подопытные» должны были съедать по 200 гр черники ежедневно.Ислледование показало, что регулярное употребелние ягоды приводит к нормализации давления и улучшению кровообращения. Однако не всё так гладко. Врачи утвержадют, что для хорошего результата необходимо есть только свежие неповрежденные ягоды.Самая приятная новость в том, что позитивные изменения, которые происходят в сосудах, могут сохраниться если не навсегда, то на очень долгое время! Регулярное употребление черники, даже в малых дозах, снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы примерно на 20%.Ученые утверждают, что вся магия кроется в антоцианине. Это страшное слово обозначает пигмент, который содержит в себе ягода. По словам исследователей, его целебные свойства ранее доказаны в ходе иных опытов.Черника имеет и множество других полезных свойств. Среди главных и всем привычных – это восстановление зрения и лечения простуды. Стоит не забывать, что природа богата и другими очень полезными растениями.Спектр полезных свойств облепихи крайне велик, от заболеваний кишечника до облысения. Вопреки расхожему мнению, полезней всего не свежие ягоды облепихи, а облепиховое масло, так как оно обладает большим количеством полезных веществ, нежели не переработанные ягоды.Ученые провели исследования и выяснили, как ягода Мирциарии борется с лишним весом и улучшает метаболизм не принося вред организму. Оно представляет собой небольшое дерево, что растет в тропических лесах Амазонской низменности. И его плоды стали чрезвычайно популярны среди сторонников здорового образа жизниИзвестно, что в Каму-каму в 60 раз больше витамина С, чем в апельсинах, и в 5 раз больше антиоксидантов, чем в порции черники. Это один из лучших источников витамина С. Достаточно съесть десяток ягод, и вы удовлетворите суточную потребность организма в витамине C.