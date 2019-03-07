Ученые выяснили, с чем связаны нарушения памяти

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Данную гипотезу подтвердили с помощью экспериментов на лабораторных мышах.Специалисты установили, что уровень эстрогена зависит от взаимодействия между отдельными клетками мозга. Если эта связь слабая, то происходит нарушение мыслительных функций, в частности, начинает хуже работать память.Ученые выяснили, что эстроген, который вырабатывает мозг, необходим для поддержания нейробиологического механизма, имеющего связь с образованием воспоминаний.Грызуны с искусственно заниженным уровнем эстрогена значительно хуже ориентировались в лабиринте и запоминали его ходы.