Медики рассказали об опасности кальяна

Ученые рассказали о вреде кальяна для здоровья людей.Он вызывает зависимость и увеличивает шанс заболеваний сердечно-сосудистой системы.Медики отмечают, в последние годы кальян стал очень популярным средством отдыха для молодежи и людей среднего возраста. Отчасти это связано с тем, что многие считают его полностью безвредным. На самом же деле, рассказывают ученые, кальян серьезно вредит здоровью человека, хоть и не настолько сильно, как обычные сигареты.Во-первых, отмечают медики, он вызывает зависимость. Она не является настолько сильной и стойкой как от обычных сигарет, но все равно существенна.Во-вторых, между кальяном и обычным курением есть одно важно различие. При первом человек вдыхает менее горячий, но более важный воздух. С одной стороны, это приводит к меньшим последствиям, а с другой к большим. Ученые отмечают, они разные, но все по-своему губительны.В-третьих, рассказывают медики, курение кальяна приводит к повышению шансов появления сердечно-сосудистых заболеваний, а также рака легких. В данном случае для организма нет особой разницы – это кальян или обычная сигарета.Последним важным фактором является попадание в организм углекислого газа. Ученые отмечают, это конечно не приведет к полноценному отравлению, но постепенно будет сказываться на общем состоянии организма.