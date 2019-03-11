Медики рассказали о пользе ночных кошмаров

Ужасы и страшные сновидения благотворно сказываются на здоровье человека.Международная группа ученых обратилась к анализу самых мрачных сновидений человека. Эксперты пришли к выводу, что ужасы положительно влияют на организм, помогая ему сделать «перезагрузку».Серия экспериментов показала, что сновидения, которые пугают, помогают человеку сортировать информацию, обрабатывать дополнительные данные, систематизировать воспоминания и «работать» с эмоциями.Эпизоды, пережитые во сне, утверждают эксперты, помогали добровольцам получить пользу в критических ситуациях в реальной жизни. Во сне человек «проходит» различные варианты развития событий и может изменить минус угрожающей ситуации в плюс.Еще Зигмунд Фрейд, исследуя сны, видел в них отражение желаний. Более поздние исследования показали, что наиболее распространенными темами сновидений являются сексуальные и школьные, а также ситуации, связанные с провалом в профессиональной сфере, опозданием и преследованиям.Современные ученые подтвердили, что в сновидениях, особенно в страшных, таятся скрытые человеческие переживания.