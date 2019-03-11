Ученые создали останавливающую грипп молекулу

Молекула препятствовала развитию вируса гриппа в организм.Международная группа исследователей из США, Нидерландов и Бельгии успешно испытала молекулу, блокирующую развитие гриппа в организме.В ходе эксперимента лабораторным мышам вводили молекулы, способные связываться с гемагглютинином вируса гриппа и нейтрализовать большую часть серотипов вируса гриппа А.Как отмечают ученые, молекула препятствовала развитию вируса гриппа в организме, запуская механизм выздоровления еще до того, как инфекция распространялась. В итоге грызуны, которым вводили молекулу, выздоровели.Следующим этапом исследования потенциального нового метода борьбы с гриппом должен стать эксперимент с участием людей, сообщает журнал Science.Между тем уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по Москве остается ниже эпидпорога.Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter