Ученые создали останавливающую грипп молекулу
Международная группа исследователей из США, Нидерландов и Бельгии успешно испытала молекулу, блокирующую развитие гриппа в организме.
В ходе эксперимента лабораторным мышам вводили молекулы, способные связываться с гемагглютинином вируса гриппа и нейтрализовать большую часть серотипов вируса гриппа А.
Как отмечают ученые, молекула препятствовала развитию вируса гриппа в организме, запуская механизм выздоровления еще до того, как инфекция распространялась. В итоге грызуны, которым вводили молекулу, выздоровели.
Следующим этапом исследования потенциального нового метода борьбы с гриппом должен стать эксперимент с участием людей, сообщает журнал Science.
Между тем уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по Москве остается ниже эпидпорога.
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