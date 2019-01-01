Диетологи подсказали, как не поправиться во время поста

Великий пост нельзя воспринимать как замену диетамВо время Великого поста многие стараются придерживаться определенных ограничений в еде. Однако, как оказалось, измененный рацион способен не только очистить организм, но и привести к неожиданному увеличению веса.Великий пост издавна считается у христиан временем для очищения организма и души, однако если духовные «яства» не влияют на похудение, то неправильно соблюдаемая диета может наоборот привести к непредсказуемым результатам. Оказывается, даже соблюдая строгие правила поста можно также набрать излишний вес.Диетологи напоминают о нецелесообразности чрезмерного увлечения фруктами и орехами, Великий пост, напоминают медики, ни в коем случае нельзя воспринимать, как замену диетам. Орехи, как заменитель жиров животного происхождения, способны спровоцировать увеличение потребленных организмом жиров. Содержащиеся в фруктах в большом количестве простые углеводы увеличивают калорийность пищи, что также приводит к увеличению веса. Синергия углеводов и жиров способна и вовсе увеличить скорость образования жировых клеток, тем самым увеличив объемы талии и бедер.Причем, как отмечают эксперты, желая очистить организм постом, можно набрать до 7% от начального веса. Поэтому, желающим соблюдать правильный пост следует правильно рассчитать количество потребляемых белков, углеводов, жиров, а также витаминов и аминокислот. Только такой рацион будет действительно полезным для организма и поспособствует очищению внутренних органов от шлаков. Целью же Великого поста должно являться очищение духовное, а не похудение, как в обычной диете.