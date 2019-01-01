Медики рассказали, как правильно мерить температуру
Повышение температуры - важный симптом заболеваний, сигнал о том, что где-то в организме началось воспаление. Поэтому так важно знать, сколько у вас внутри градусов.
Температуру тела проверяют разными способами:
Ректально - в прямой кишке.
Орально - во рту.
Под мышкой.
На лбу - для этого используются инфракрасные сканеры, проверяющие артерию.
В ухе - тоже при помощи сканеров.
Для каждого метода существуют электронные термометры, специально сконструированные для каждого места. Выбирать есть из чего. Но есть и проблема: дешевые (иногда не очень дешёвые) приборы часто врут или выходят из строя. Поэтому при выборе электронного градусника не экономьте, обязательно читайте отзывы и хотя бы один раз сверьтесь с показаниями ртутного.
Последний, кстати, предпочитают многие. Максимальный ртутный термометр (так правильно называется градусник) стоит копейки и достаточно точен, чего нельзя сказать о многих электронных приборах с качеством "так себе". Однако он опасен, потому что легко разбивается, а осколки стекла и ртутные пары никого ещё здоровее не сделали.
Неважно, какой термометр вы используете, сначала прочитайте к нему инструкцию.
После каждого использования градусник хорошо бы почистить: помыть, если это возможно, или протереть антисептиком. Будьте аккуратны, если термометр чувствителен к влаге и может испортиться. Неловко упоминать, но всё же термометр для ректальных измерений не надо использовать больше ни в каком другом месте.
Как измерить температуру под мышкой?
Чаще всего мы измеряем температуру под мышкой обычным ртутным или электронным термометром. Вот как делать это правильно:
Нельзя измерять температуру после еды и физических нагрузок. Подождите полчаса.
Перед началом измерения стеклянный градусник надо стряхнуть: ртутный столбик должен показывать меньше 35 °C. Если термометр электронный, просто включите его.
Подмышка должна быть сухой. Пот надо вытереть.
Держите руку плотно прижатой. Чтобы температура под мышкой стала такой же, что и внутри тела, должна нагреться кожа, а это требует времени. Плечо ребёнка лучше прижать самостоятельно, например взяв малыша на руки.
Хорошая новость: если соблюдать предыдущее правило, ртутному градуснику понадобится 5 минут, а не 10, как принято считать. Многие электронные термометры реагируют на изменения температуры и измеряют до тех пор, пока эти изменения есть. Поэтому, если руку не прижимать, температура может меняться долго и результаты будут с погрешностью.
Как измерить температуру ректально?
Такой способ бывает нужен, когда надо проверить температуру у младенцев: им трудно удержать руку, совать что-то в рот небезопасно, а дорогостоящий инфракрасный датчик есть не у всех.
Часть термометра, которую вы будете вводить в прямую кишку, надо смазать вазелином или вазелиновым маслом (продается в любой аптеке).
Ребенка положите на бок или на спину, согните ему ноги.
Аккуратно введите градусник в анальное отверстие на 1,5-2,5 см (зависит от размеров датчика), придерживайте ребенка, пока идет измерение. Ртутный градусник надо держать 2 минуты, электронный - столько, сколько написано в инструкции (обычно меньше минуты).
Уберите термометр, посмотрите данные.
Обработайте кожу ребёнка, если нужно. Вымойте термометр.
Как измерить температуру во рту?
Такой способ не подходит для детей младше четырех лет, потому что в этом возрасте дети еще не могут гарантированно удержать термометр. Не измеряйте температуру во рту, если за последние 30 минут ели что-то холодное.
Помойте термометр.
Датчик или резервуар со ртутью нужно положить под язык и удерживать градусник губами.
Обычным градусником измеряйте температуру 3 минуты, электронным - столько, сколько надо по инструкции.
Как измерить температуру в ухе?
Для этого существуют специальные инфракрасные термометры: другие градусники засовывать в ухо бесполезно. Детям до 6 месяцев температуру в ухе не измеряют, потому что из-за особенностей развития результаты будут неточными. Измерять температуру в ухе можно только через 15 минут после того, как вы вернулись с улицы.
Оттяните ухо немного в сторону и вставьте датчик термометра в ухо. Для измерения нужно несколько секунд.
Некоторые инфракрасные приборы измеряют температуру на лбу, в месте, где проходит артерия. Данные со лба или из уха не такие точные, как при других измерениях, зато они быстрые. А для бытового измерения не так важно, какая у вас температура: 38,3 или 38,5 °C.
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Добавил kolonka в категорию Инфекционные болезни
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