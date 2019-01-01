Медики рассказали, как правильно мерить температуру

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Многие считают, что мерить температуру может каждый, и так оно и есть, но нужно знать много нюансов, чтобы правильно это сделать.Повышение температуры - важный симптом заболеваний, сигнал о том, что где-то в организме началось воспаление. Поэтому так важно знать, сколько у вас внутри градусов.Температуру тела проверяют разными способами:Ректально - в прямой кишке.Орально - во рту.Под мышкой.На лбу - для этого используются инфракрасные сканеры, проверяющие артерию.В ухе - тоже при помощи сканеров.Для каждого метода существуют электронные термометры, специально сконструированные для каждого места. Выбирать есть из чего. Но есть и проблема: дешевые (иногда не очень дешёвые) приборы часто врут или выходят из строя. Поэтому при выборе электронного градусника не экономьте, обязательно читайте отзывы и хотя бы один раз сверьтесь с показаниями ртутного.Последний, кстати, предпочитают многие. Максимальный ртутный термометр (так правильно называется градусник) стоит копейки и достаточно точен, чего нельзя сказать о многих электронных приборах с качеством "так себе". Однако он опасен, потому что легко разбивается, а осколки стекла и ртутные пары никого ещё здоровее не сделали.Неважно, какой термометр вы используете, сначала прочитайте к нему инструкцию.После каждого использования градусник хорошо бы почистить: помыть, если это возможно, или протереть антисептиком. Будьте аккуратны, если термометр чувствителен к влаге и может испортиться. Неловко упоминать, но всё же термометр для ректальных измерений не надо использовать больше ни в каком другом месте.Как измерить температуру под мышкой?Чаще всего мы измеряем температуру под мышкой обычным ртутным или электронным термометром. Вот как делать это правильно:Нельзя измерять температуру после еды и физических нагрузок. Подождите полчаса.Перед началом измерения стеклянный градусник надо стряхнуть: ртутный столбик должен показывать меньше 35 °C. Если термометр электронный, просто включите его.Подмышка должна быть сухой. Пот надо вытереть.Держите руку плотно прижатой. Чтобы температура под мышкой стала такой же, что и внутри тела, должна нагреться кожа, а это требует времени. Плечо ребёнка лучше прижать самостоятельно, например взяв малыша на руки.Хорошая новость: если соблюдать предыдущее правило, ртутному градуснику понадобится 5 минут, а не 10, как принято считать. Многие электронные термометры реагируют на изменения температуры и измеряют до тех пор, пока эти изменения есть. Поэтому, если руку не прижимать, температура может меняться долго и результаты будут с погрешностью.Как измерить температуру ректально?Такой способ бывает нужен, когда надо проверить температуру у младенцев: им трудно удержать руку, совать что-то в рот небезопасно, а дорогостоящий инфракрасный датчик есть не у всех.Часть термометра, которую вы будете вводить в прямую кишку, надо смазать вазелином или вазелиновым маслом (продается в любой аптеке).Ребенка положите на бок или на спину, согните ему ноги.Аккуратно введите градусник в анальное отверстие на 1,5-2,5 см (зависит от размеров датчика), придерживайте ребенка, пока идет измерение. Ртутный градусник надо держать 2 минуты, электронный - столько, сколько написано в инструкции (обычно меньше минуты).Уберите термометр, посмотрите данные.Обработайте кожу ребёнка, если нужно. Вымойте термометр.Как измерить температуру во рту?Такой способ не подходит для детей младше четырех лет, потому что в этом возрасте дети еще не могут гарантированно удержать термометр. Не измеряйте температуру во рту, если за последние 30 минут ели что-то холодное.Помойте термометр.Датчик или резервуар со ртутью нужно положить под язык и удерживать градусник губами.Обычным градусником измеряйте температуру 3 минуты, электронным - столько, сколько надо по инструкции.Как измерить температуру в ухе?Для этого существуют специальные инфракрасные термометры: другие градусники засовывать в ухо бесполезно. Детям до 6 месяцев температуру в ухе не измеряют, потому что из-за особенностей развития результаты будут неточными. Измерять температуру в ухе можно только через 15 минут после того, как вы вернулись с улицы.Оттяните ухо немного в сторону и вставьте датчик термометра в ухо. Для измерения нужно несколько секунд.Некоторые инфракрасные приборы измеряют температуру на лбу, в месте, где проходит артерия. Данные со лба или из уха не такие точные, как при других измерениях, зато они быстрые. А для бытового измерения не так важно, какая у вас температура: 38,3 или 38,5 °C.