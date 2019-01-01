Врачи объяснили, чем опасен повышенный тестостерон у мужчин

Уровень мужского гормона должен оставаться в рамках нормы.Высокий уровень тестостерона у мужчин может быть связан с повышенным риском образования тромбов, сердечной недостаточности и сердечного приступа.Ученые из университетов Нью-Йорка и Гонконга проанализировали данные о 3225 мужчинах в возрасте от 50 до 75 лет, проходивших обследование на рак простаты. Результаты анализа исследователи соотнесли с генетическими образцами 392 000 человек, хранящихся в Биобанке Соединенного Королевства.Ген JMJD1C напрямую связан с повышенным уровнем синтезируемого тестостерона. При этом ученые обнаружили, что существует связь между наличием данного гена и предрасположенностью мужчин к болезням сосудов и сердца. Риск образования тромбов у таких мужчин оказался повышен вдвое, а риск сердечной недостаточности - в 7,8 раз.Исследователи поясняют, что концентрация тестостерона зависит от ряда факторов, к которым относятся наследственность, образ жизни человека, физическая активность, питание и другие. Среди причин, обусловливающих повышенный уровень тестостерона у мужчин, они называют применение ряда лекарственных средств (в первую очередь, гормональных препаратов), нерациональное питание, недостаточный ночной сон, психоэмоциональное напряжение, чрезмерные физические нагрузки, длительное отсутствие сексуальных контактов.Кроме того, повышенный тестостерон у мужчин может наблюдаться при некоторых нарушениях метаболизма, патологических процессов в половых железах или надпочечниках, опухолях.