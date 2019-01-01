Названы первые признаки переедания

Ты уверенно настроилась на диету, но внутренний голос так и зовет тебя к холодильнику.Ни для кого не секрет, что основная причина появления лишнего веса – переедание.Переедание - серьезное расстройство пищевого поведения, которое может привести сильному к ожирению.Мы расскажем о первых признаках переедания, заметив которые стоит немедленно обратиться к соответствующему специалисту, чтобы не допустить осложнений и найти эффективное решение этой проблемы.Специалисты назвали семь признаков переедания:Быстрое поглощение еды. Можешь за один присест потребить большую порцию еды? Это явный признак склонности к перееданию.Потеря контроля над собой. Ты уверенно настроилась на диету, но внутренний голос так и зовет тебя к холодильнику, а ты не в состоянии отказать ему? Это тоже говорит о проблеме.Чувство вины. Если после употребления большой порции еды чувствуешь вину - значит пришло время задуматься над своими пищевыми привычками.Привычка устранять стресс большим количеством еды.Неоправданные перекусы. Тебе постоянно надо что-то жевать, и даже не важно, что это: небольшое яблоко, бутерброд или сладкий пончик.Ешь украдкой. Ты стесняешься своей чрезмерной любви к еде, поэтому во время внеплановых перекусов частенько прячешься от родных, чтобы они не заметили твоей проблемы.Растущий вес. Заметила, что цифры на твоих весах неуклонно растут вверх? Значит пришло время пересмотреть свои пищевые привычки.Но что делать, если рука "сама" тянет в рот очередной кусок, если за основной порцией всегда следует добавка, если печали и радости "заедаются" очередным десертом или чипсами?Для начала честно признайтесь себе, сколько вы едите. Для этого достаточно три дня записывать все, что вы съели и выпили. Скорее всего, вы узнаете о себе много нового.Постепенно сокращайте порции, пока не дойдете до рекомендованных диетологом. Найдите время для двух правильных перекусов между завтраком, обедом и ужином – при пятиразовом питании вы не успеваете "зверски" проголодаться к следующему приему пищи, так что съедите гораздо меньше.