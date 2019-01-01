Медики назвали признаки сахарного диабета
Сахарный диабет довольно распространенное заболевание, которое имеет серьезные последствия. На ранних стадиях, благодаря специальной диете, можно предотвратить осложнения, главное вовремя его обнаружить.
Очень часто ходите в туалет
Из-за избытка глюкозы организм старается вывести воду, количество которой увеличилось.
Постоянная жажда
Из-за постоянных походов в туалет происходит обезвоживание. Стоит знать, что частое питье не утоляет жажду.
Неприятный запах изо рта
Свежесть дыхания нарушается из-за скопления бактерий и сбитого уровня кислотности, что в свою очередь приводит к развитию воспалительных заболеваний.
Резко падает зрение
Из-за повышения глюкозы и увеличения воды в организме, внутренняя структура глаза может отекать и менять свою форму. Это приводит к нарушению сетчатки и снижению зрения.
Долго заживают раны
Нарушение кровоснабжения тканей не дает возможность активным веществам попадать в зону повреждения и заживлять раны.
Резкое снижение веса
Из-за того что сбивается уровень глюкозы в организме возникает энергетическое голодание. Организм начинает вырабатывать запасенные жиры и белки мышц, чтобы восполнить дефицит. Если вес стал уходить очень быстро, то стоит обратить на это внимание.
Постоянное чувство усталости
Из-за повышенной глюкозы организм не получает свой основной источник энергии – углеводы. Конечно, причин усталости может быть много: стресс, нагрузка на работе, бессонница. Но если кроме усталости наблюдаются и другие симптомы, то необходимо сдать анализы.
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