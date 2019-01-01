Медики опровергли ряд мифов о пользе воды с лимоном

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Топ-3 мифа о воде с лимоном.Многие считают, что вода с лимоном обладает невероятными свойствами. Однако ученые утверждают, что это далеко не так.Миф 1. Благодаря воде с лимоном можно похудетьНекоторые утверждают, что вода с лимоном перед едой ускоряет метаболизм и благодаря этому можно похудеть быстрее. Исследователи доказали, что снижение аппетита действительно происходит, но благодаря тому, что вода заполняет часть желудка, цитрусовый фрукт здесь не при чем.Миф 2. Вода с лимоном улучшает пищеварениеПо словам исследователей, в лимонной воде отсутствуют пектин, клетчатка или пробиотики, которые могли бы помочь пищеварению. Секреторные клетки, которые выделяют желудочный сок, позволяют ему подстраиваться под изменения среды, усиливая выработку собственной кислоты или снижая ее. При получении лимона и его кислот этот механизм сработает, и в пищеварении ничего не изменится.Миф 3. Лимонный напиток богат витаминами и минераламиНа самом деле в стакане воды с лимоном не содержится и 1% от суточной нормы калия, фосфора и кальция, так и витамина С в ней так мало, что для заполнения дневной потребности в аскорбиновой кислоте, по мнению ученых, гораздо правильнее съесть апельсин.