Медики рассказали о связи между гормонами и кожей лица

Причиной возникновения прыщей могут быть не только грязь и забитые поры.Дерматологи рассказали, как гормональный фон влияет на состояние кожи лица. Так, если правильно подобрать гормональную терапию можно навсегда избавиться от различного рода высыпаний на лице.Ведь причиной появления прыщей могут быть не только грязь и забитые поры, но и состояние гормональной системы.Зарубежные эксперты, проведя исследования, обнаружили, какое влияние оказывают на микрофлору кожи гормоны.Результаты показали, что существует прямая связь между количеством патогенных микроорганизмов и выработанных гормонов в теле человека, и если наблюдается недостаток вторых, то бактерии и грибки начинают размножаться в огромных количествах, провоцируя появление на коже прыщей и угрей.Во время своих экспериментов медики также установили влияние двух химических веществ, а именно ANP- и CNP-вещества, которые влияют на рост микрофлоры в зависимости от внешних факторов.Так, например, при повышенной температуре ANP способствует развитию бактерии Cutibacterium acnes, которая вызывает появление прыщей. Холод же имеет обратное влияние и помогает веществу блокировать развитие вредных микроорганизмов.У второго вещества такой четкой связи с внешними условиями не выявлено, оно практически всегда стимулирует развитие и рост болезнетворных бактерий.Поскольку оба эти вещества являются гормонами, их количество в организме человека можно коррелировать при помощи правильной гормональной терапии, которая приведет к уменьшению появления нежелательных моментов.