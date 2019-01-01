Медики перечислили преимущества использования касторового масла

Это масло полезно для красоты и здоровья.Статистика говорит о том, что больше 70% женщин имеют различные проблемы с волосами. Тоненькие волосы, перхоть, лишняя жирность, недостаток густоты и повышенное выпадение волос - эти все неприятности подстерегают тех, кто нерегулярно или неправильно следит за своими волосами. Но как это можно предотвратить? Для этого нужно пользоваться касторовым маслом для стимуляции быстрого роста волос. Но помогает ли оно на самом деле? Нужно ли начинать пробовать пользоваться касторовым маслом? Конечно же – да.Применение такого масло способно восстановить и улучшить структуру волос всего за пару месяцев. Масло имеет сильную маслянистую структуру и необычный непохожий на другие масла запах. Все зависит от определенных соединений в составе касторового масла, оно может иметь как желтый цвет, так и совсем черный. Кстати именно черное касторовое масло так эффективно укрепляет волосы и улучшает кожу, по мнению множество женщин. Его изготавливают на Ямайке использую при этом метод жжения, большинство ученых вообще до сих пор спорят каким образом касторка так влияет на укрепление и рост волос.В чем польза касторового маслаКасторовое масло изготавливают из семян клещевины с помощью теплых или холодных отжимов. Но в качестве экстракта касторки он не имеет, каких-либо полезных свойств. Касторовое масло пользуется популярностью как отличнейшее средство для восстановления структуры волос и питание их, оно великолепно омолаживает кожу лица благодаря множеству полезных веществ в своем составе, также используется как хорошее средство для укрепления и роста ресниц.Применение для очищения лицаОно эффективно очищает забившиеся поры и снимает воспалительные процессы на лице и раздражение. Смягчает сухую кожу, восстанавливает водно-липидный баланс кожи, питает ее. Для этого нужно использовать само масло в разведенном или неразведенном виде.У тех женщин, у которых сильно сухая кожа хорошо подойдет такой метод: нанести на очищенную кожу лица две капли касторового масла и аккуратно втереть массирующими движениями в кожу лица. Потом это масло нужно осторожно смыть детским мылом. Лучше всего вытирать кожу не полотенцем, а специальными одноразовыми салфетками для очищения кожи от загрязнений.Как использовать касторовое масло от прыщей на лицеДелать нужно так: взять одну каплю касторового масла смешать с тремя каплями других масел, например, с оливковым или облепиховым. Перед тем как употреблять это средство на кожу его нужно хорошо подогреть на водяной бане и только потом мягко и деликатно нанести на проблемные участки кожи на лице. Что помогает снять воспаление и предотвратить появление рубцов после прыщей.Использование для увядающей кожиМасло касторовое является одним из самых эффективных средств для ухода за лицом, потому что этот факт проверен не одним столетием, разными женщинами. Применять касторовое масло нужно только после того, как его подогревают на водяной бане и только после этого его перемешивают в крем и различные тоники и лосьоны. Кстати с помощью этого масла можно приготовить настоящие молодильные средства для лица в виде масок и кремов.Если вы хотите не только омолодить кожу, но и хорошо увлажнить сухую, то эта маска вам отлично подойдет. Делают ее так: одну чайную ложку касторового масла и одну чайную ложку меда. Эту смесь нужно держать на лице около 30 минут и потом осторожно смыть ее минералкой или обычной водой из-под крана.Очень хороша для увядающей кожи такая маска, которая наделяет кожу свежим внешним видом и заряжает ее энергией и тонусом. Для нее нужно взять небольшое количество картофельного пюре, касторового масла, одного желтка и немного теплого молока. Эту маску нужно положить на лицо и через 15 минут аккуратно смыть теплой водой. Для того чтобы эффективно разгладить имеющиеся морщины и предотвратить их появление на лице, а также придать коже обворожительный вид, вам нужно регулярно пользоваться специальной маской, которая обладает очень эффективным и мощным действием. Чтобы приготовить вам понадобится взять одну чайную ложку касторового масла и смешать ее с одним желтком. Перемешать тщательно все ингредиенты и нанести на лицо всего лишь на 10 минут, а потом смыть водой.Касторовое масло для ресниц и бровейМногим известно, как касторовое масло помогает обрести шикарные ресницы, ведь оно питает их ценными маслами, питает, насыщает их питательными веществами и укрепляет по всей длине.Это масло отлично подходит для тех, кто часто пользуются косметикой для глаз, тушь и тени, которую очень негативно сказывается на состоянии ресниц. Они становятся очень мягкими, непослушными при нанесении туши и очень ломкими по своей структуре. Они могут выпадать со страшной силой. Для того чтобы помочь ресницам, вам необходимо тщательно очистить лицо, глаза от макияжа, найти чистую кисточку для ресниц и обмакнуть в небольшом количестве касторового масла, затем нанести на ресницы от корней до кончиков. Лучше всего это масло после использования смыть, поэтому самым хорошим вариантом наносить масло на всю ночь и только утром смывать.Также спровоцировать выпадение бровей может выщипывание щипчиками волосков, к счастью это можно исправить с помощью правильного питания. Так же как касторовым маслом укрепляет ресницы также можно укреплять брови. Просто нанесите на щеточку масло и помажьте брови, также можно использовать для этого ватные диски для снятия макияжа. Наносить масло на брови нужно по 2-3 раза в неделю не меньше. Только при регулярном применении вы заметите положительный эффект. Принимать такой продукт разрешено даже по два, три раза. Если не будете сильно лениться, то результат не заставит себя ждать, в скором времени вы приобретете - густые, шикарные брови, которые преобразят ваше лицо.Поэтому для тех, кто хочет сэкономить на известном бренде вы можете вполне использовать домашние средства они не чуть не хуже укрепляют волосы при том, что имеют куда более полезные вещества в своем составе, чем готовые средства.