Медики рассказали, как справиться с бессонницей без лекарств

Простые и эффективные советы, которые помогают уснуть.У каждого бывало, что после тяжелого, трудового дня приходишь домой и единственное желание - просто лечь спать. Когда же уже дошли до кровати и кажется, что можно отдыхать, то сон быстро пропадает. Начинаешь думать обо всем на свете, вспоминать что-то, и никак не можешь уснуть.КинопросмотрУ каждого есть любимый фильм, который он знает, как свои пять пальцев. Можно взять и мысленно проиграть сюжет, или придумать продолжение полюбившийся истории. Главное, давать фантазии развиваться, а не зацикливаться не прожитом дне. Этот способ помогает расслабиться.ХолодМногие советуют обязательно проветривать комнату перед сном. Это действительно помогает бороться с бессонницей и в прохладном помещение уснуть проще.Усыпляющие цифрыКто не слышал совета считать овец? Да, это действенный способ, правда его можно немного разнообразить. Например, делать обратный отсчет с визуализацией, представляя, как кто-то пишет цифры на песке.Еще один способ с цифрами, можно лечь на правый бок и считать свои вдохи. Когда досчитали до 25, перевернуться на спину и считать до 50, если все еще не удалось уснуть, то перевернуться на левый и считать до 75.Нет синему цветуДавно известно, что яркий цвет не дает уснуть и влияет на гормон сна. Чаще всего синий цвет излучают светодиодные и энергосберегающие лампы, ночные, электронные будильники и, конечно же, смартфоны. Лампы можно заменить на более мягкое освещение. А на смартфоне рекомендуется установиться программу, которая будет подсказывать, когда пора идти спать. Такое приложение очень удобно, оно работает как таймер. Когда экран становится желтым, то значит, пора телефон откладывать в сторону.