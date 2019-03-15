Медики назвали лучшее время для завтрака

Ученые выяснили, как от времени завтрака зависит потеря весаУченые из Института Солка провели исследования, позволившие выяснить, в какой зависимости находятся время завтрака и потеря веса.Исследователи вели наблюдения за студентами, образ жизни которых включает в себя нездоровое питание, злоупотребление газированными и спиртными напитками, поздний отход ко сну. В результате чего удалось определить, что важны не только продукты, потребляемые во время первого приема пищи, но и само время завтрака. Специалисты опирались на древние китайские системы подсчетов, в которых указывалось, что время работы желудка находится в диапазоне от 7 до 9 часов утра.«Мы проанализировали образ жизни молодых людей, выяснив, что нерегулярный сон нарушает связь с гормонами голода. Желание побольше поспать в выходные дни ухудшает метаболизм, что приводит и к сдвигу времени завтрака. Если же индивид попадает в указанные рамки утренней трапезы, вес не только не сохраняется, но и снижается», - отметили эксперты.Эксперты из Королевского колледжа Лондона подтвердили мнение коллег. Их наблюдения за 5000 людьми показали, что нерегулярное время завтрака приводит не только к колебанию веса, но и сердечно-сосудистым проблемам, накоплению жировых отложений в области живота. Это означает, что для сохранения параметров фигуры и их улучшения следует питаться в одно и то же время, имея при этом достаточное количество сна.