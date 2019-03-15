Медики рассказали, как лишний вес может спасти жизнь

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Пациентов поделили на пять групп.Ученые из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе сделали неожиданный вывод: люди с лишним весом быстрее восстанавливаются после тяжелых или смертельно опасных болезней.Зарубежные ученые во главе с руководителем исследовательской группы Цзоу Лю провели обширное исследование. Они следили за тысячами людей преклонного возраста, проживающих в Калифорнии. Каждый из них пережил сильное кровоизлияние в мозг и проходил период восстановления.Пациентов поделили на пять групп в зависимости от степени ожирения и наблюдали за состоянием организма три месяца. Результаты исследования были весьма неожиданными: полные люди умирали на 62% реже, чем те, чей вес был в пределах нормы.Худые люди еще обычно не могли справиться с периодом восстановления. Они умирали в 1,5 раза чаще, чем люди с лишними килограммами.По словам Цзоу Лю, «Такая картина складывается из-за того, что у полных людей есть запас питательных веществ, который помогает им выжить. Но эту гипотезу еще нужно проверить».