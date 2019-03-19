Медики рассказали о факторах, которые могут увеличить риск инсульта. По словам специалистов, в большинстве случае апоплексию мозга можно предотвратить.Инсульт - это острое нарушение кровоснабжения головного мозга, характеризующееся внезапным появлением очаговой или общемозговой неврологической симптоматики. Он может вызвать как незначительные проблемы, такие как временная слабость ног, так и необратимые последствия с летальным исходом.По словам доктора медицинских наук Шазама Хуссейна, высокое кровяное давление является наиболее значимым предотвратимым фактором риска инсульта. Холестерин в артериях может блокировать нормальный приток крови к главному органу центральной нервной системы, что напрямую связано со здоровым питанием и двигательной активностью.Нарушение ритма сердца, играет свою роль в общей картине. В этом случае важен контроль состояния, диеты. Диабет приходит с увеличенным риском родственных усложнений здоровья, включая сердечную болезнь, повреждение почек, шансы на апоплексию мозга увеличиваются в 1,5 раза. Нужно контролировать уровень сахара в крови.Употребление алкоголя и газированных напитков, в том числе диетических, усугубляют положение дел, чему способствует и курение. Среди факторов риска: излишний вес, заместительная гормональная терапия, стресс, противозачаточные таблетки, мигрени. Риски, которые невозможно контролировать: возраст, роды, генетическая предрасположенность. Если у члена семьи был инсульт, то человек подвергаетесь повышенному риску.