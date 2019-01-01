Медики опровергли популярные мифы о диабете
Когда человеку диагностируют диабет, он больше всего переживает из-за того, от чего ему придется отказаться.
Больше никакой каши и хлеба. Еще больше пугают распространенные мифы о диабете, которые постоянно растут как грибы после дождя. Вот когда начинаются разочарования.
Теперь вам нужно пристально следить за тем, что попадает в твой организм.
С тех пор, как вы узнали о заболевании, наверняка вы думаете о том, как тяжело будет жить и так пристально следить за своим здоровьем.
Ведь люди, у которых нет диабета, могут есть сколько угодно сладостей, и при этом у них не будет никаких осложнений.
Диабет - это хроническое заболевание, от которого страдает значительная часть населения Земли. Эксперты рассказали о некоторых мифах, связанных с этим заболеванием, которые лучше игнорировать.
Диабет первого и второго типа ничем не отличается
Этот миф приводит к тому, что многие люди неправильно подбирают себе лечение и сталкиваются с новыми и более серьезными проблемами со здоровьем. Представьте, если у вас диагностировали диабет 2 типа, а ваша семья покупает лекарства для диабета 1 типа.
Конечно, у них добрые намерения, но так они лишь усугубят ситуацию.
Чтобы не попасть в ловушку первого мифа и четко понимать, в чем заключаются различия между двумя типами, нужно знать, что они из себя представляют:
Если вам диагностировали диабет 1 типа, это значит, что ваш организм не может вырабатывать инсулин.
Инсулин нужен всем людям. Это гормон, который вырабатывает поджелудочная железа.
Он насыщает клетки энергией в форме глюкозы.
Диабет 1 типа - это аутоиммунное заболевание, связанное с тем, что наш организм ошибочно атакует клетки, которые вырабатывают инсулин.
Диабет 2 типа связан с тем, что наш организм производит инсулин, но не использует его как положено. При этом типе диабета принято говорить о сопротивляемости инсулину.
Если это ваш случай, возможно, вам понадобится небольшая дополнительная доза инсулина, чтобы отправиться на работу.
Люди, страдающие от диабета, обязаны использовать инсулин
Этот миф тесно связан с предыдущим. Многие пациенты считают, что все те, кто страдает от инсулина, должны делать инсулиновые инъекции.
На самом деле 100% пациентов с 1 типом и лишь 30% пациентов со 2 типом должны делать это.
В последнем случае такое лечение требуется редко. Диабет 2 типа легко контролировать с помощью обычных пероральных препаратов, которые снижают уровень сахара в крови и повышают выработку инсулина в организме.
Оба типа диабета можно контролировать с помощью физических упражнений и питательной диеты, которая позволяет избежать резких скачков сахара в крови и поддерживает давление в норме.
Диабет 2 типа позволяет снизить прием лекарств, если баланс сахара в крови достигнут. При диабете 1 типа инсулин нужен всю жизнь, несмотря на соблюдение рекомендаций, данных выше.
При диабете нельзя есть углеводы
Разумеется, можно, но только в небольших количествах. Полностью отказываться от них не имеет смысла.
Чтобы преодолеть третий миф о питании, вам стоит посетить диетолога, который подберет количество углеводов, которые вы можете есть, не беспокоясь о последствиях.
Балуйте себя лишь иногда. Если вы будете есть углеводы каждый день, вы навредите своему здоровью и собственной жизни.
Вам нужно полностью отказаться от синтетических углеводов или углеводов с низкой питательной ценностью: хлеб, сахар, подсластители, газированные напитки, сладости.
Употребляйте в пищу углеводы с высоким содержанием клетчатки, например, бобы, чечевицу, тыкву и картофель. Они замедляют пищеварение и позволяют поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Слишком большое количество сахара вызывает диабет
Это самый распространенный миф об этом заболевании. На самом деле существуют исследования, которые доказывают, что не сахар вызывает это заболевание.
Диабет - это лишь ответ на сложное взаимодействие между углеводами и сахарами.
Также он может быть связан с генетикой, лишним весом или индивидуальной реакцией организма на внешние раздражители.
Помните, что сахар может быть разных типов. Фруктоза, которая содержится в натуральных фруктах, менее вредна, чем сахар в сладостях.
Диабет - это нетяжелое заболевание
На самом деле достаточно серьезное и тяжелое. То, что от диабета не умирают, не значит, что это заболевание не связано с определенными сложностями. Если не лечить диабет и не принять соответствующие меры, это может привести к: болезням сердца, кровоизлиянию в мозг, ампутации ног, слепоте, болезням почек.
Грустно видеть, как люди начинают пренебрегать лечением диабета, потому что видят, что эта болезнь их не убьет. На самом деле осложнения могут быть куда более серьезными.
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