Врачи рассказали о пользе разных видов сухофруктов

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Один из самых полезных сухофруктов - курага.Медики рассказали, употребление каких сухофруктов лучше всего сказывается на состоянии здоровья.Первым делом, специалисты рекомендуют обратить внимание на курагу. Она содержит большое количество витаминов и минералов. К таким относятся калий, фосфор, железо, каротин, кальций, а также витамины группы В. Как показывает практика, курага является отличным средством для профилактики онкологических заболеваний и проблем с сердечно-сосудистой системой.Также эксперты советуют ввести в рацион питания инжир. С его действенностью в процессе борьбы с раком сложно поспорить. К тому же, употребление инжира помогает наладить работу щитовидной железы. Немаловажным является и позитивное воздействие данного продукта на желудочно-кишечный тракт. Инжир стимулирует выведение из кишечника разного рода паразитов. И, конечно же, без данного продукта невозможно обойтись при лечении бронхита.Широкий спектр действия на организм человека имеет и чернослив. Он помогает нормализовать работу кишечника и избавиться от запоров. Кроме того, употребление чернослива рекомендуется людям, страдающим от атеросклероза, ревматизма, повышенного артериального давления, заболеваний почек и прочего. Не стоит отрицать и пользу данного продукта при борьбе с проблемами со зрением.