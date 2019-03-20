Медики перечислили травы, очищающие организм

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Эти растения способны избавить от токсинов.В зимний период в организме особенно активно накапливаются токсины, поэтому с приходом весны нужно обратить свое внимание на натуральные травы, которые помогут избавиться от вредных веществ.Токсины попадают в организм из воды, воздуха и пищи - это, в частности, опасные соединения на основе углеводородов, твердые загрязняющие частицы, акриламиды, соли свинца и мышьяка, а также еще целый ряд органических и неорганических отравляющих веществ.Какие же травы помогут решить проблему токсинов? Компетентные эксперты советуют запастись куркумой, нимом, укропом, кардамоном, а также цейлонской корицей. В общем, речь идет, как видим, в основном о травах, которые люди привыкли использовать в качестве специй.«В куркуме, например, есть биологически активный куркумин, который оказывает выраженное противовоспалительное действие, а также является сильнейшим антиоксидантом. Но нас интересует способность куркумина выводить токсины - и с этой способностью, будьте уверены, у него все в полнейшем порядке. Не менее эффективно токсины выводит ним, который применяется в основном для производства эфирных масел. Плюс, не забывайте об укропе и других подобных травах - у них хорошие очищающие эффекты, плюс, они помогают организму избавиться от лишней воды, в которой тоже могут присутствовать токсины», - рассказывают эксперты.Как и во всяком деле, в выведении токсинов из организма при помощи трав важно не перестараться, потому что последствия могут быть самыми неприятными.