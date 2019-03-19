Этот популярный завтрак оказался вредным для сердца

Важно следить за холестерином.

Яичница может нести вред для организма человека, если сильно ею злоупотреблять.

Недавнее исследование показало, употребление большого количества жаренных яиц может увеличит уровень холестерина в крови.

В научном эксперименте приняли участие 30 тысяч человек, средний период наблюдения составил 17 лет. Он показал, что каждые дополнительные 300 мг холестерина в дневном рационе увеличивали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а риск преждевременной смерти - на 18%.

Исходя из этого, издание пришло к выводу, чем больше человек ест яиц, тем выше риск для его организма.
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