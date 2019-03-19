Этот популярный завтрак оказался вредным для сердца
Яичница может нести вред для организма человека, если сильно ею злоупотреблять.
Недавнее исследование показало, употребление большого количества жаренных яиц может увеличит уровень холестерина в крови.
В научном эксперименте приняли участие 30 тысяч человек, средний период наблюдения составил 17 лет. Он показал, что каждые дополнительные 300 мг холестерина в дневном рационе увеличивали риск сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а риск преждевременной смерти - на 18%.
Исходя из этого, издание пришло к выводу, чем больше человек ест яиц, тем выше риск для его организма.
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