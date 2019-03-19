Лекарства от высокого давления могут быть смертельно опасны

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До исследования считалось, что все вещества одинокого безопасны.Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования препаратов для лечения высокого давления и стенокардии. Они выяснили, что использование части лекарств может привести к остановке сердца.Опасными признаны препараты, содержащие нифедипин.В то же время препараты, содержащие дигидропиридин и амлодипин, не имеют подобных рисков, отметили учёные.До исследования считалось, что все вещества одинокого безопасны, и врач при назначении исходил из собственных предпочтений, рассказал доктор Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама.