Лекарства от высокого давления могут быть смертельно опасны
Европейское общество кардиологов опубликовало результаты исследования препаратов для лечения высокого давления и стенокардии. Они выяснили, что использование части лекарств может привести к остановке сердца.
Опасными признаны препараты, содержащие нифедипин.
В то же время препараты, содержащие дигидропиридин и амлодипин, не имеют подобных рисков, отметили учёные.
До исследования считалось, что все вещества одинокого безопасны, и врач при назначении исходил из собственных предпочтений, рассказал доктор Ханно Тан из Академического медицинского центра Амстердама.
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