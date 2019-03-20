Эксперимент показал, что человек способен чувствовать магнитное поле. Для экспериментов была собрана группа из 26 добровольцев.Новое исследование показало, что известный список чувств, присущих человеку (зрение, слух, вкус, обоняние, осязание), должен быть расширен. Ученых из США и Японии пришли к заключению о том, что также человек способен чувствовать магнитное поле Земли, и человеческий мозг реагирует на изменения в нем. Ранее считалось, что подобным чувством наделены лишь представители животного мира, многие рыбы, насекомые и птицы, пишет журнал eNeuro.Науке давно известно, что в мире фауны развита магниторецепция - особое чувство, позволяющее живым организмам ощущать изменения в глобальном магнитном поле Земли. Эксперименты ученых продемонстрировали: в определенной мере магниторецепция присуща и человеку: оказалось, что наш мозг меняет активность в соответствии с изменениями магнитного поля.Для экспериментов была собрана группа из 26 добровольцев, которых по одному помещали в так называемую клетку Фарадея – темное помещении со звукоизоляцией. Внутри него можно было создавать искусственное магнитное поле, имитировавшее геомагнитное поле у поверхности Земли, - однако при этом специалисты могли сами манипулировать направлением его волн. Создавая разные направления магнитных потоков в помещении с находящимися в нем людьми, ученые фиксировали активность мозга каждого добровольца с помощью электроэнцефалографа (ЭЭГ).Испытания показали, что при изменении магнитного поля внутри помещения у каждого человека заметно ослабевала активность альфа-волн. Обычно падение их апмплитуды означает, что мозг начинает усиленно работать, обрабатывать сенсорную информацию. Альфа-волны у добровольцев могли снижать свою активность на величину до 60 процентов.Ученые пока не понимают, какой именно механизм наделяет мозг человека чувствительностью к изменению магнитного поля. В то же время, по их мнению, данное чувство является полноправной частью нервной системы наряду с пятью известными всем чувствами. Также в этом ряду они видят ощущение человеком гравитации, температуры, боли, баланса.«Человеческий организм способен ощущать изменения магнитного поля, хотя пока и непонятно, за счет чего именно. Необходимо изучить, существуют ли специальные клетки, которые реагируют на изменение магнитного поля, или же люди могут «видеть» магнитное поле так же, как и некоторые птицы, с помощью специальных рецепторов», - констатировали авторы работы.