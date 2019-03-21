Медики рассказали, как приучить себя пить больше воды

Нашему организму необходима чистая вода и никакие напитки ее не заменят.Мы привыкли заменять питьевую воду другими напитками: за завтраком – чай или кофе, соки на перекус, бокал вина на ужин. Обычной воде мы, зачастую, предпочитаем газированную или лимонад, а жажду утоляем тем, что под руку попадется. Но не любая жидкость одинаково полезна для организма. Литр кофе за день не восполнит водный баланс. Воду пить нужно для красивой кожи, волос, ногтей и крепких сосудов. Как приучить себя пить воду каждый день.1. Так сколько нужно?Чтобы определить приблизительное необходимое для потребления количество воды вам понадобится всего лишь ваша наблюдательность и… моча. Именно по ее цвету можно узнать, достаточно ли вы пьете воды. Хороший результат - моча прозрачного или светло-желтого цвета. Если она темнеет, то это значит, что воды в вашем организме катастрофически не хватает. Начните с пяти стаканов воды в день и увеличивайте понемногу дозировку, пока все не придет в норму.2. ТаймерВы ничего не имеет против воды, но банально забываете о ней? Отнеситесь к питью, как к приему жизненно необходимых лекарств. Установите таймер, который будет оповещать вас звуковым сигналом, когда нужно выпить стаканчик воды.3. ОтметкиНаберите свою дневную необходимую дозу воды и сделайте на ней отметки, сколько нужно выпить за раз. Можно также ставить отметки со временем, в которое стоило бы выпить очередной стакан. Главное - не забывайте вовремя наполнять вашу бутылку, сделайте это частью утренней рутины.4. ТемператураСледите за тем, чтобы ваша вода всегда оставалась холодной. Употребление такой воды стимулирует обмен веществ и способствует похудению.5. СоломинкаВы замечали, что в кафе и ресторанах напитки, как правило, подают с соломинкой? Все дело в том, что через соломинку мы выпиваем больше жидкости за короткий отрезок времени. В ресторанах используют этот трюк, чтобы заработать больше денег. Вы же можете использовать его, чтобы приучиться пить больше воды. А еще питье через соломинку защищает зубную эмаль от воздействия низких температур.6. Перед едойВозьмите за правило: выпивать стакан воды перед едой. Мы часто путаем жажду с голодом, поэтому стакан воды перед едой может уберечь вас от переедания и поспособствует снижению веса. Но вода ни в коем случае не должна заменять еду.7. Пить до наступления жаждыКогда мы чувствуем жажду - это сигнал от организма, что водный баланс понизился настолько, что производительность снизилась на половину, а то и на треть. Не ждите водного истощения организма, пейте до наступления жажды.8. Вкусные добавкиПитьевую воду можно разбавить соком цитрусовых: лимона, лайма, грейпфрута (в апельсинах слишком много сахара). Также можно добавить базилик или мяту. Это поможет вам пить воду с удовольствием и ускорит метаболизм.9. Есть воду!Пересмотрите свой рацион и добавьте в него огурцы, арбузы, брокколи, клубнику. В этих продуктах много воды. Конечно, они не покроют дневную норму потребления жидкости, но помогут держать организм в тонусе и снимут жажду и обезвоживание.