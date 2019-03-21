Супрун рассказала, как распознать дефицит сна

У каждого свой оптимальное время - когда ложиться спать и сколько часов необходимо для отдыха. Для большинства здоровых людей - это 7-9 часов сна ежедневно.Для детей нужно больше часов сна и чем меньше ребенок, тем больше он должен спать. А вот люди старше 65 лет, могут спать 7-8 часов в сутки, и это нормально.Но следует учитывать сигналы тела:Хорошо ли ты себя чувствуешь после семичасового сна?Есть ли у тебя проблема с лишним весом или хронические болезни?Зависима ли ты от кофеина?Не засыпаешь ли ты за рулем?Подумай, может надо спать больше.Очень важно придерживаться золотой середины. Если тебе ежедневно нужно много сна - это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Вредит не сам сон.Просто значительная потребность в сне, неспособность проснуться утром, желание спать днем, потому что качество сна плохая, свидетельствуют о хронических проблемы: депрессию, хроническую усталость, остановку дыхания во сне (апноэ).