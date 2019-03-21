Супрун рассказала, как распознать дефицит сна
Для детей нужно больше часов сна и чем меньше ребенок, тем больше он должен спать. А вот люди старше 65 лет, могут спать 7-8 часов в сутки, и это нормально.
Но следует учитывать сигналы тела:
Хорошо ли ты себя чувствуешь после семичасового сна?
Есть ли у тебя проблема с лишним весом или хронические болезни?
Зависима ли ты от кофеина?
Не засыпаешь ли ты за рулем?
Подумай, может надо спать больше.
Очень важно придерживаться золотой середины. Если тебе ежедневно нужно много сна - это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Вредит не сам сон.
Просто значительная потребность в сне, неспособность проснуться утром, желание спать днем, потому что качество сна плохая, свидетельствуют о хронических проблемы: депрессию, хроническую усталость, остановку дыхания во сне (апноэ).
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