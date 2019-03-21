Медики поделились лучшими способами замедления старения

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В список вошли десять эффективных стратегий.«Ретиноиды активны на уровне ДНК, поэтому их обязательно нужно включить в этот перечень. Мази и гели, а также препараты для внутреннего применения на основе ретиноидов увеличивают синтез коллагена и провоцируют рост новых кровеносных сосудов, а также заставляют поверхностные клетки обновляться более активно. Как итог, применение ретиноидов сопровождается реальным замедлением старения организма», - говорят компетентные эксперты.Для того, чтобы замедлить старение кожи под действием ультрафиолетовых лучей, необходимо использовать специальные солнцезащитные кремы, а старение теломер (концевых участков хромосом) можно редуцировать при помощи высокоинтенсивных интервальных тренировок.Другие результативные способы удлинить теломеры и замедлить старение - силовые тренировки, активные занятия любовью, а также девятичасовой ночной сон и средиземноморская диета.Очень полезной является медитация - она, как показывают последние исследования, увеличивает объем серого вещества мозга у пожилых людей.Психологи говорят, что старению в меньшей степени подвластны люди, у которых есть множество социальных связей и четкая жизненная цель.