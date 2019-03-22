Медики рассказали о последствиях неправильного питания

Ранней весной организм человека остро нуждается в витаминах и микроэлементах.После долгой зимы, нехватки солнечного света и вялого образа жизни, ему нужны дополнительные силы для бодрости и активного восстановления.Фрукты и овощи попадают на наш стол из магазинов и рынков, но стоит учитывать, что хранят их там долго и, зачастую, неправильно. Как только фрукт срывают с дерева, его ценность начинает снижаться, а через полгода хранения витаминов и микроэлементов в нем остается очень мало, не говоря уже о том, что производители, чтобы сохранить свой товар и не жать ему утратить аппетитный вид, нередко прибегают к помощи химических веществ, которыми обрабатывают фрукты и овощи. То же проделывают и с заморскими плодами, чтобы они не портились при перевозке и не теряли текстуру при перепадах температур, говорит врач-диетолог Людмила Бабич.Конечно же, самые ценные и полезные фрукты и овощи – местные и сезонные. Но ранней весной у украинцев таковых нет. А стало быть, и витаминов им с плодами, которые они употребляют, достается немного. Этим зачастую объясняется чувство усталости, сонливость, обострение недугов и периодическое беспричинное плохое настроение – так проявляется нехватка витаминов.«При правильном питании организм не должен испытывать нехватку ценных веществ и витаминов в течение всего года. Ряд витаминов может накапливаться, какие-то элементы могут заменять друг друга, но большинство из них просто выводятся из организма, а не сберегаются на «потом». По этой причине обеспечивать организм витаминами нужно ежедневно, а не начинать глотать поливитаминные комплексы ранней весной и поздней осенью», - говорит эксперт.Дополнительная витаминизация в начале сезона укрепит иммунитет и придаст бодрости, но самому себе назначать таблетки не стоит – лучше посоветоваться с врачом. Тем более, что многие люди «списывают» на авитаминоз любые проблемы со здоровьем, хотя причина их может быть совершенно в другом.«Витамины в натуральном виде намного полезнее и усваиваются лучше, а аптечные препараты – это крайняя мера или скорая помощь. Важно помнить, что у любых медикаментов, даже поливитаминных препаратов, есть противопоказания и побочные эффекты. Если врач одобрил их прием, стоит строго следовать указанной на инструкции дозировке или рекомендованной врачом дозе и не превышать ее, пытаясь улучшить результат, так как «передозировка» витаминов опаснее, чем их нехватка», - предупредила врач.