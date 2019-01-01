Стало известно, какой напиток может защитить от рака

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Ученые из Японии, занимающиеся молекулярной биологией, пришли к выводу, что кофе "убивает" раковые клетки.Исследователи отметили, что кофейных зернах содержатся вещества, замедляющие рост некоторых, как считалось, "неуязвимых" типов рака простаты.Если это подтвердится и в дальнейшем, то вскоре ученые смогут создать новое лекарство от онкологического заболевания. По крайней мере, пока достоверно известно, что любители кофе почти на 11% реже ставятся жертвами подобных опухолей, по сравнению с другими мужчинами, которые его не употребляют.Во время исследования ученые отобрали 6 самых активных веществ из экстракта кофе, после чего проследили за тем, будут ли различные комбинации этих молекул приостанавливать рост разных типов злокачественных образований.Результаты эксперимента показали, что кафестол и кавеол, содержащиеся в кофейных зернах, имеют мощные противораковые свойства. Именно их комбинация затормозила рост самых "неуязвимых" типов рака простаты примерно в два раза.Эти же соединения уничтожили все клетки менее стойких видов опухолей буквально за первые сутки после начала наблюдений.Ученые по всему миру пытаются найти лекарство от рака. Ранее специалисты нашли новый метод лечения, который убивает болезнь за секунды. Кроме того, медики назвали неожиданные причины развития рака.