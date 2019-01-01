Медики назвали продукты, вызывающие неприятный запах изо рта

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Специалисты назвали три типа продуктов, провоцирующих неприятный запах изо рта.Существует множество продуктов, способных испортить запах изо рта человека. Ученые объединили их в три группы.Типы продуктов, портящих запах изо рта:Белковые продуктыЭто мясо, молочные продукты, бобы - все они являются «любимой» пищей для бактерий, проживающих в ротовой полости. И чем выше концентрация белка в продукте - тем хуже запах.Продукты с серойТакие продукты, как лук, чеснок и карри содержат большое количество летучих соединений серы. Их летучие ароматические соединения остаются во рту вместе с частичками пищи, или забрасываются в пищевод из желудка. Решить проблему неприятного луково-чесночного запаха можно только временно: с помощью жвачки, освежителя полости рта или зубной пасты.Кислые напитки и продуктыТакие продукты крайне негативно влияют на слизистую оболочку рта, нарушая кислотно-щелочный баланс, что провоцирует размножение бактерий, вызывающих неприятный запах.