Какие фрукты нужно есть диабетикам?

Людям, которые страдают от диабета, следует придерживаться определенного питания. В том числе включить в меню некоторые фрукты. Но вот какие именно? Ведь в большинстве таких продуктов содержится слишком много сахара, резкие скачки которого могут привести к пагубным последствиям. А вот в других — фруктоза с низким гликемическим индексом.ГранатыДиабетикам следует включить в рацион и гранаты, так как они могут снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в пожилом возрасте. Дело в том, что эти фрукты содержат антиоксиданты, которые защищают внутренню оболочку кровеносных сосудов от повреждений свободными радикалами.ГрушиНизкий гликемический индекс данных фруктов делает их идеальным перекусом для диабетиков. Также в грушах есть магний, железо, калий, кальций, холин, ретинол, бета-каротин и витамины С, Е и К. Всё это крайне важно для диабетиков.ПерсикиЭти фрукты богаты клетчаткой, калием, витаминами А и С. К тому же гликемический индекс у них не так уж и высок - 28-56 при допустимой норме для диабетиков не больше 55. Стоит ли дополнительно говорить, что диабетики обязательно должны есть персики?Мускатная дыняДанный фрукт тоже очень полезен для диабетиков, согласно некоторым исследованиям. Причина в том, что он содержит большое количество калия, а это позволяет снижать артериальное давление, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же у фрукта много витамина С и бета-каротина.ЯблокиВ яблоках содержится много пектина и клетчатки. Первый компонент очень полезен для диабетиков, так как помогает держать под контролем уровень сахара в крови. Также в этих фруктах есть кверцетин, с помощью которого стимулируется выработка инсулина, предотвращается инсулиноезистентность.БананыВ этом фрукте мы найдём много калия и магния, которые оказывают пользу сердцу, нормализуя артериальное давление. Они позволяют утолить голод. Тем самым можно назвать их необходимыми фруктами для диабетиков.МангоВ манго есть масса полезных веществ: витамины С и А, фолиевая кислота. За счёт поедания этого фрукта будет улучшаться состояние диабетика.КивиВитамин С и калий в составе киви позволяют улучшить работу иммунной и сердечно-сосудистой системы. Он просто необходим людям, которые страдают от диабета 2 типа.АвокадоЕщё одним фруктом, который будет идеален для диабетиков, считается авокадо. Всё дело в полиненасыщенных жирах, которые оказывают противовоспалительный эффект. К тому же во фрукте почти нет сахара, что делает его крайне полезным не только на диабетиков, но и тех, кто хочет похудеть.АпельсиныЗа счёт поедания этого фрукта можно восполнить суточную норму витамина С. У апельсинов низкий гликемический уровень, низкая калорийность, что позволяет их есть диабетикам практически в неограниченных количествах. К тому же фрукты содержат калий и фолат, что приводит в норму артериальное давление.ГрейпфрутА в грейпфруте, как и в других цитрусовых, вы найдёте множество витамина С. К тому же благодаря этому фрукту можно нормализовать уровень сахара в крови, тем самым это очень полезно для диабетиков.Вместо эпилога стоит добавить, что диабетикам следует в целом следить за своим питанием. Ведь уровень сахара в крови может подскочить от любого кусочка пищи.