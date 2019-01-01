Врачи рассказали о способах ранней диагностики опухолей мозга

Первые симптомы рака мозга зачастую игнорируются людьми.Ученые из британского королевского колледжа (Лондон) назвали самые распространенные симптомы рака мозга. Как правило, люди игнорируют первые проявления болезни, что зачастую приводит к печальным последствиям.Так, специалисты на протяжении длительного времени проводили исследования, наблюдая за пациентами, которые заболели раком мозга. В результате тщательной и кропотливой работы ученым удалось выяснили, что подавляющее большинство испытуемых не обращало внимание на подозрительные симптомы, которые тревожили их.В частности, специалисты выделили ряд главных симптомов, о которых стоит задуматься. Во-первых, в один момент больные начали замечать провалы в памяти, которые сначала были незначительными, но со временем усиливались. Впрочем, люди списывали эти проблемы на возраст. Также у пациентов проявлялись проблемы с координацией, им становилось тяжелее держать равновесие собственного тела. Помимо этого, у многих ухудшалась речь - они начинали изъясняться неразборчиво. К тому же больные рассказали, что стали быстрее и чаще уставать, а днем клонило на сон.Несмотря на все эти симптомы, люди обратились за медицинской помощью лишь тогда, когда у них выявили подозрение на инсульт и деменцию. Также среди прочих причина обращения к медикам называлось ухудшение зрения.