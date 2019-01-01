Названы причины отказаться от татуировки

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В среднем, татуировка заживает две недели.Вы когда-нибудь хотели сделать себе татуировку? Или может вы хотите сделать её сейчас? Представляем 5 фактов, которые нужно знать перед тем, как сделать тату.Проблемы с отдыхомВ среднем, татуировка заживает две недели. Поэтому, в этот период можно принимать только душ, иначе есть риск занести инфекцию. Каждый раз, выходя на солнце, вы должны намазывать татуировку толстым слоем солнцезащитного крема. Потому, что солнечный свет может привести к распаду чернил, сделать их менее заметными (а иногда бесцветными). Клетки кожи, содержащие чернила, могут погибнуть от солнечного света, а продукты распада чернил могут распространиться по всему телу и ослабить вашу иммунную систему. Ученые также выяснили, что красные и желтые чернила вызывают аллергические реакции на коже под воздействием солнечного света. В то время как черные, фиолетовые, и зеленые краски почти не вызывают аллергии.Проблемы во время МРТИзвестно, что черная краска содержит оксид железа. Во время МРТ железо нагревается и может вызвать отёк или жжение татуированной области.Выбор правильного места для татуировкиВы можете сделать татуировки практически на всём вашем теле. Однако, нужно учитывать несколько фактов. Во-первых, ребра, ноги, и ягодицы будут болеть больше всего. Поэтому, позаботьтесь об обезболивающем, если вы планируете сделать татуировку на одном из этих мест. Во-вторых, на руках и ногах кожа регенерирует быстрее, поэтому и чернила на этих местах начнут исчезать быстрее. В-третьих, самой сложной частью тела для татуировки считается участок между плечом и бедром. Татуаж туловища, как правило, требует много времени. Этот участок невероятно чувствительный, и поэтому болезненный.Соблюдение правильного режимаПеред началом сеанса татуировки, нужно выспаться, съесть полноценный обед. Вам понадобится много энергии, чтобы терпеть боль от татуировки. Нельзя делать татуировку с похмелья или пьяным, потому, что алкоголь разжижает кровь.Сведение татуировкиЕдинственный способ свести татуировку- это лазерное удаление. Но оно гораздо болезненней, чем само нанесение татуировки. Поэтому, если Вы не можете решить, хотите ли вы себе татуировку или нет, подождите. Вы всегда сможете сделать ее в будущем.