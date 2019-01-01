Диетолог рассказал, как отказаться от сахара и соли без стресса для организма

Лучшее решение для здоровья.Чтобы уменьшить количество сахара и соли в своем рационе для укрепления здоровья, нужно внимательнее проверять ингредиенты, указанные на упаковке, и пробовать новые вкусы.Такой совет дала американский диетолог, доктор Даррия Лонг Гиллеспи, пояснив, что мозг человека еще с древних времен особенно любит эти продукты."Для наших предков – пещерных людей – они были необходимы для выживания. Но в те далекие времена такие продукты были редкостью и древним людям не нужно было много силы воли, чтобы ограничивать себя во вредной еде", – рассказала Гиллеспи.Она уточнила, что часть мозга, которая регулирует силу воли, эволюционно моложе и часто перекрывается примитивными желаниями. "Обмануть" природу все же можно. Для этого нужно максимально сократить употребление скрытого сахара.Скрытый сахар на упаковкахПо словам диетолога, эта добавка содержится в 74% магазинных продуктов. Скрытый сахар и соль можно найти в соке, полуфабрикатах, соусах, колбасе и так далее. Его добавляют для насыщенного вкуса, но производитель не всегда бывает честным с покупателем.Чтобы найти добавку, нужно внимательно читать этикетки. Опасность скрывается в первых пяти ингредиентах. Часто производитель указывает на упаковке "кукурузный сироп" или "рисовый сироп".По словам диетолога, человек приобретает повышенную чувствительность, уменьшив количество скрытого сахара. В результате потребуется гораздо меньше сладкого.Новые вкусыСпециалисты советуют попробовать новые вкусы: кислые, горькие и умами (вкус высокобелковых веществ, выделяемый в самостоятельный: чаще всего, это приправы). Они имеют более низкий порог сытости, а это означает, что более насыщенные и без соли и сахара.Например, можно заправить мясо или овощи вместо соли ароматами умами (маринованные овощи, грибы, сок лайма, соевый соус с низким содержанием натрия и твердые выдержанные сыры, такие как пармезан) для насыщенного вкуса. Или использовать натуральные приправы. Со временем тяга к соленому начнет падать.Контролировать размер порцииУменьшить количество сахара и соли в рационе можно, сократив объемы потребления. Например, можно заменить большую пачку печенья, на маленькую. Когда людям дают несколько небольших батончиков в индивидуальной упаковке, они съедают существенно меньше, чем если бы давали такое же количество в большой упаковке.