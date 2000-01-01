Ученые выяснили, кому нельзя допускать передозировку витамина D

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Оказалось, что у пожилых людей это приводит к опасным последствиям.Переизбыток витамина D может привести к замедлению реакции и увеличить количество несчастных случаев среди пожилых людей.К такому выводу пришли ученые из Ратгерского университета в Нью-Брансуике после того, как провели исследование факторов риска.В рандомизированном контролируемом исследовании было проанализировано влияние витамина D на три группы женщин в возрасте 50-70 лет.Причины дефицита витамина DПервая группа принимала рекомендованную суточную дозу 600 МЕ. Вторая группа принимала 2000 МЕ. Третья группа принимала 4000 МЕ.Результаты показали улучшение памяти и обучения в группах, которые принимали дозу, превышающую рекомендованную суточную. Тем не менее, те же группы также испытали замедление времени реакции."Более медленное время реакции может иметь и другие негативные последствия, такие как потенциальное увеличивает риска падения и переломов", - объяснила старший автор исследования Сью Шапсес.Другие исследователи также обнаружили, что употребление витамина D примерно в 2000 МЕ в день или более повышает риск падений, но причина оставалась неизвестной.Распространенность дефицита витамина D и последствияКак полагают исследователи после проведения этой научной работы, причиной повышенного риска падения может быть более замедленное время реакции.По мнению ученых, прием 4000 МЕ витамина D в день не является проблемой для молодых людей, но может подорвать способность пожилых людей ходить пешком или удерживать равновесие, чтобы избежать падения.Необходимы дополнительные исследования для определения того, связано ли более медленное время реакции с повышением риска падений и травм.Следующим шагом для дальнейшего изучения этого вопроса может стать изучение различных доз добавок витамина D у людей разного возраста и расы в течение более длительного периода времени.